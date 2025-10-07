Беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Боевой беспилотник ВСУ пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, разрушений и пострадавших нет, сообщает "Росэнергоатом".

"В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее, на градирне от последствий детонации остался темный след", - говорится в сообщении.



