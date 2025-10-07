"Русагротранс" назвал стабильными экспортные цены на российскую пшеницу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в октябре на минувшей неделе остались на уровне $230-231 за тонну (FOB). Украинская пшеница (протеин 11,5%) подорожала на $2, до $230 за тонну, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

В то же время цены на французскую пшеницу снизились на $1, до $227 за тонну, на румынскую - на $2, до $234, на американскую - на $4, до $226, на аргентинскую - на $1, до $222 за тонну.

Снижение цен на европейскую и американскую пшеницу обостряет конкуренцию с российским и украинским зерном, отметили в центре.

В числе факторов, повлиявших на ценовую ситуацию, аналитики также назвали закупку Саудовской Аравией на тендере 455 тыс. тонн пшеницы по $262,79-265,39 за тонну (C&F) с поставкой с 1 декабря по 15 января. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила $232-235 за тонну. Кроме того, Турция приобрела 255 тыс. тонн ячменя по $249-252 за тонну (C&F) с поставкой с 9 октября по 7 ноября, Иордания - 60 тыс. тонн по $259,65 за тонну (C&F) с поставкой во второй половине ноября. Расчетный FOB Новороссийск по обоим тендерам - $225 за тонну, что соответствует рынку, отметили в центре.

Аналитики также сообщили, что мировой рынок находился под давлением данных о запасах кукурузы и пшеницы в США, а также об улучшающихся видах на урожай пшеницы в США, Аргентине и Казахстане. Запасы кукурузы в США на 1 сентября оказались значительно выше ожиданий рынка, составив 38,9 млн тонн при средних ожиданиях в 34 млн тонн (44,8 млн тонн в 2024 году). Запасы пшеницы - 57,7 млн тонн, что также выше ожиданий в 55,6 млн тонн (50,6 млн тонн в 2024 году).

В центре также сообщили, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ при поставке автотранспортом за неделю снизились на 100 рублей, до 16 700 - 16 900 рублей за тонну, при поставке по железной дороге не изменились (16 000 - 16 100 рублей). На малой воде цены снизились на 150 рублей, до 15 000 - 15 200 рублей за тонну.

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) выросли на 50 рублей, до 14 200 - 14 800 рублей за тонну. В центральных регионах цены остались на уровне 12 500 - 13 000 рублей, в Поволжье снизились на 100 рублей, до 11 800 - 13 000 рублей за тонну. В Сибири на фоне рекордной урожайности и невысокого качества зерна цены на пшеницу 4 класса упали на 850 рублей, до 8 400 - 10 000 рублей. Пшеница 3 класса котируется около 12 000 рублей, 5 класса - около 8 000 рублей за тонну. Все цены без НДС.