Мишустин выступит на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарном заседании "Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК" российской агропромышленной выставки "Золотая осень", сообщила пресс-служба правительства.

Мишустин также вручит государственные награды работникам АПК.

В мероприятиях примут участие вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.