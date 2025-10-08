Поиск

Квартира хабаровского экс-губернатора Фургала выставлена на торги за 20 млн руб

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Квартира бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке выставлена на торги с начальной ценой в 20 млн рублей, следует из информации на сайте Росимущества.

Как уточняется, у квартиры, где зарегистрирован один человек, есть обременение в виде ареста.

В 2023 году бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала осудили на 22 года по обвинению в организации двух убийств и одного покушения.

По версии СКР, Фургал и его компаньон Николай Мистрюков организовали покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

СКР Хабаровский край Владивосток Сергей Фургал
