Число смертей из-за перехода ж/д путей по "опасным" тропам снизилось в Подмосковье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Количество смертельных случаев при несанкционированном переходе железнодорожных путей путей в Подмосковье за девять месяцев снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С начала года на "опасных" тропах зафиксировано 70 смертельных случаев, это на 14% ниже аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В регионе с начала года оборудовали более 1,5 км специальных ограждений вдоль железнодорожных путей, в том числе 725 метров железобетонных. Больше всего ограждений установили в Богородском округе - 200 метров.

Как отмечают в министерстве, в местах частых нарушений выкапывают рвы, высаживают кустарники и наносят специальные красящие средства. Для повышения безопасности также строят разноуровневые и одноуровневые пешеходные переходы.