Совет Федерации ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой, подписанное в марте текущего года в Гаване и в Москве.

Ратификация соглашения будет "способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Кубой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан России, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Кубы", отмечается в пояснительной записке.