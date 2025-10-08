Поиск

Депутаты предложили оценить эффективность выделения РЭО 85,9 млрд рублей на выпуск бондов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал провести оценку эффективности использования 85,9 млрд рублей, которые планируется выделить публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) на выпуск облигаций в 2026-2028 годах.

Об этом говорится в отзыве комитета на проект трехлетнего федерального бюджета (№ 1026181-8).

"В проекте бюджета предусматривается в 2026-2028 годах выделение ППК "РЭО" средств на организацию выпуска облигаций в целях финансирования инвестиционных проектов и выплату процентного (купонного) дохода в рамках ФП "Комплексная система обращения с ТКО" в размере 85,9 млрд рублей. Комитет считает, что необходима оценка эффективности использования данного механизма финансирования, достаточности выделяемых на эти цели средств и рассмотрение возможных альтернативных инструментов поддержки", - говорится в документе.

Как сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, имущественный взнос государства в ППК "РЭО" на организацию выпуска облигаций для финансирования инвестиционных проектов и выплаты купонного дохода составит 8,1 млрд рублей в 2025 году, в 2026 году сумма вырастет почти в 2 раза - до 15,7 млрд рублей, в 2027 году составит 25,4 млрд рублей, в 2028 году - 44,9 млрд рублей.

Ранее "РЭО" на своем сайте заявлял о планах разместить в 2025 году до 20 выпусков облигаций общей стоимостью более 55 млрд рублей. для строительства мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов в регионах совокупной мощностью 4,71 млн тонн в год. За два года РЭО зарегистрировал 14 выпусков облигаций на сумму 51,4 млрд рублей: в 2023 году - 9 выпусков на сумму 29,9 млрд рублей; в 2024 году - 5 выпусков на сумму 21,5 млрд рублей.

РЭО был создан в январе 2019 года. Его единственный акционер - Минприроды.

Минприроды РЭО Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 8 октября

Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Минэнерго отметило, что в регионах рост цен на частных АЗС выше, чем на АЗС производителей

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Банк России продолжает диалог с банками о постепенном замещении карт Visa и Mastercard

Индекс МосБиржи упал на 4% обновил минимум с 19 декабря 2024 года из-за геополитики

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

Минэнерго и ФАС не допустят необоснованный рост цен на белгородских и курских АЗС

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова

Завершено расследование убийства генерала Кириллова

Завершено расследование убийства генерала Кириллова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });