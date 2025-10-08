Депутаты предложили оценить эффективность выделения РЭО 85,9 млрд рублей на выпуск бондов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал провести оценку эффективности использования 85,9 млрд рублей, которые планируется выделить публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) на выпуск облигаций в 2026-2028 годах.

Об этом говорится в отзыве комитета на проект трехлетнего федерального бюджета (№ 1026181-8).

"В проекте бюджета предусматривается в 2026-2028 годах выделение ППК "РЭО" средств на организацию выпуска облигаций в целях финансирования инвестиционных проектов и выплату процентного (купонного) дохода в рамках ФП "Комплексная система обращения с ТКО" в размере 85,9 млрд рублей. Комитет считает, что необходима оценка эффективности использования данного механизма финансирования, достаточности выделяемых на эти цели средств и рассмотрение возможных альтернативных инструментов поддержки", - говорится в документе.

Как сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, имущественный взнос государства в ППК "РЭО" на организацию выпуска облигаций для финансирования инвестиционных проектов и выплаты купонного дохода составит 8,1 млрд рублей в 2025 году, в 2026 году сумма вырастет почти в 2 раза - до 15,7 млрд рублей, в 2027 году составит 25,4 млрд рублей, в 2028 году - 44,9 млрд рублей.

Ранее "РЭО" на своем сайте заявлял о планах разместить в 2025 году до 20 выпусков облигаций общей стоимостью более 55 млрд рублей. для строительства мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов в регионах совокупной мощностью 4,71 млн тонн в год. За два года РЭО зарегистрировал 14 выпусков облигаций на сумму 51,4 млрд рублей: в 2023 году - 9 выпусков на сумму 29,9 млрд рублей; в 2024 году - 5 выпусков на сумму 21,5 млрд рублей.

РЭО был создан в январе 2019 года. Его единственный акционер - Минприроды.