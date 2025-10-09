Дело о контрабанде леса на 44 млн рублей возбуждено в Забайкалье

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Гражданин России и иностранец подозреваются в незаконном экспорте лесоматериалов из Забайкальского края, сообщает в четверг региональное УФСБ.

"Установлено, что злоумышленники организовали с использованием подложных документов контрабандный вывоз из России за границу лесоматериалов, незаконно заготовленных на территории Забайкальского края. Общий объем вывезенных природных ресурсов составил более 12 тыс. куб. м на сумму более 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

В деле фигурируют иностранец и гражданин России, причастность которых к контрабанде выявили сотрудники федеральной службы безопасности совместно с Читинской таможней.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере).