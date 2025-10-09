Поиск

Ушаков заявил о постоянных контактах между представителями администраций РФ и США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Контакты между представителями администраций президентов РФ и США проводятся постоянно и на основе договоренностей, достигнутых перед встречей лидеров двух стран на Аляске и в ходе самой встречи, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводятся, и эти контакты проводятся на основе тех договоренностей, тех пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу.

"В частности, на основе этих договорённостей и пониманий мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнёрами. Так что какие-то там заявления о том, что "импульс в Анкоридже исчезает или импульс исчерпан" - это высказывание совершенно неверное", - подчеркнул Ушаков.

"Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - добавил он.

Юрий Ушаков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают

Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают
Авиакатастрофа в Актау

Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале

Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале
Авиакатастрофа в Актау

Путин напомнил Алиеву, что принес извинения за то, что трагедия с рейсом AZAL произошла в небе над РФ

Авиакатастрофа в Актау

Путин заявил, что среди причин ЧП с самолетом AZAL - присутствие в небе украинского БПЛА

Путин заявил, что среди причин ЧП с самолетом AZAL - присутствие в небе украинского БПЛА
Авиакатастрофа в Актау

Путин считает необходимым дать объективную оценку крушению самолета AZAL в декабре 2024 года

В кабмине заявили, что сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по портовым сооружениям, энергоинфраструктуре и хранилищам горючего ВСУ

ВС обязал суды в делах о решениях призывных комиссий проверять заключения экспертов

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });