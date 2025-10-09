Ушаков заявил о постоянных контактах между представителями администраций РФ и США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Контакты между представителями администраций президентов РФ и США проводятся постоянно и на основе договоренностей, достигнутых перед встречей лидеров двух стран на Аляске и в ходе самой встречи, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводятся, и эти контакты проводятся на основе тех договоренностей, тех пониманий, которые были сформулированы непосредственно перед встречей на Аляске и в ходе этой встречи", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу.

"В частности, на основе этих договорённостей и пониманий мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнёрами. Так что какие-то там заявления о том, что "импульс в Анкоридже исчезает или импульс исчерпан" - это высказывание совершенно неверное", - подчеркнул Ушаков.

"Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", - добавил он.