Лечение российской вакциной от рака будут проходить на начальном этапе 30 человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Для проведения лечения разработанной в России персонифицированной вакциной от рака отобраны 30 пациентов, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург.

"Рассчитываем на разрешение применения разработанной технологии в ближайшие месяц-полтора. Уже набрано по 15 человек в каждом из онкологических центров (в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена и в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина - ИФ), проанализирована их генетическая информация и определен состав персонифицированных препаратов", - сказал Гинцбург в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

Он напомнил, что ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи закончил "формирование комплекта документов, включающего результаты доклинических исследований, а также комплекта регламентов производства и процедур контроля качества".

"Это позволило в полном соответствии с дорожной картой Минздрава России подать от лица двух ведущих онкологических центров - имени Герцена и имени Блохина - заявки на получение разрешения на первые в стране использования персональных противоопухолевых мРНК-вакцин", - уточнил академик.

Гинцбург пояснил, что "технология мРНК позволяет доставлять как персонифицированные антигены, так и различные молекулы, стимулирующие иммунитет пациента и повышающие ответ на применяемую терапию".

"Разрабатываемая технология универсальна и будет полезна для лечения различных онкологических нозологий. И не только онкологических. Для расширения области применения мРНК-препаратов запущена работа на базе 17 научно-исследовательских организаций различной ведомственной принадлежности технологий. Наш Центр имени Гамалеи выступает головной организацией", - сообщил академик.

Александр Гинцбург Минздрав Центр имени Гамалеи
