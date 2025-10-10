Поиск

Почти 90 видов деятельности могут стать недоступны трудовым мигрантам в Приморье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Приморского края собираются с 2026 года увеличить с 36 до 89 перечень отраслей, в которых запрещено трудоустраивать иностранных работников, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Со следующего года в Приморском крае может быть значительно расширен список видов экономической деятельности, в которых запрещено привлекать на работу иностранных граждан. Соответствующий проект постановления губернатора размещен для общественного обсуждения и процедуры оценки регулирующего воздействия до 6 ноября", - говорится в сообщении.

Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин добавил, что власти до этого числа ждут конструктивных предложений и замечаний от предпринимателей, чтобы найти баланс между защитой рынка труда и потребностями экономики.

В новый расширенный список вошли такие сферы, как производство продуктов, в том числе напитков и детского питания, производство лекарств и оборудования, например, фото- и видеотехники, оружия и навигационного оборудования. Также мигрантам могут запретить работать в розничной торговле продовольственными и непродовольственными товарами, в сфере финансов, страхования, аренды и лизинга. Также в обновленный перечень может войти деятельность домашних хозяйств с наемными работниками.

Директор агентства миграционной политики Приморья Михаил Сорокин добавил, что есть ряд отраслей, которые не будут затронуты ограничениями, так как в них наблюдается наибольшая потребность работодателей в работниках. К 1 сентября число вакансий почти достигало 52 тыс. Из них 21,2% приходится на строительство, еще 17,1% вакансий открыли на обрабатывающих производствах. В сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства открыто 12,1% вакансий. Эти сферы, по его словам, в будущем не будут затронуты ограничениями.

Ранее в 2025 году в Приморье был запрещен труд иностранцев в сферах, важных для работы систем жизнеобеспечения. Мигранты больше не могут трудиться в отраслях энергетики, водоснабжения, теплоснабжения, здравоохранения, транспорта и некоторых других.

Приморский край
