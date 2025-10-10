Поиск

"Уралвагонзавод" переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Часть сотрудников АО "Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в ГК "Ростех") переведут на четырехдневную рабочую неделю в связи с падением спроса на подвижной железнодорожный состав, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов "Уралвагонзавода", задействованных в гражданском сегменте. (...) Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, "Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - говорится в комментарии УВЗ.

Отмечается, что у завода есть другие направления, обеспеченные заказами, на которые предложено переводиться специалистам с вагонного производства. Кроме того, на предприятии организовано переобучение сотрудников новым рабочим профессиям.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, дорожно-строительные машины, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.

Уралвагонзавод Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Что произошло за день: четверг, 9 октября

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что ВСУ при отступлении подорвали в ДНР участок аммиакопровода

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7332 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2440 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });