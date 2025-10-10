"Уралвагонзавод" переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Часть сотрудников АО "Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в ГК "Ростех") переведут на четырехдневную рабочую неделю в связи с падением спроса на подвижной железнодорожный состав, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов "Уралвагонзавода", задействованных в гражданском сегменте. (...) Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, "Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - говорится в комментарии УВЗ.

Отмечается, что у завода есть другие направления, обеспеченные заказами, на которые предложено переводиться специалистам с вагонного производства. Кроме того, на предприятии организовано переобучение сотрудников новым рабочим профессиям.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, дорожно-строительные машины, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.