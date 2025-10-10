В РФ сообщили о массированном ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли ночной массированный ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим военно-промышленный комплекс Украины, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении Минобороны.