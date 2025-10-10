Военные сообщили об активных наступательных действиях в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" ведет активные наступательные действия в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в министерстве обороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад Нацгвардии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за неделю на данных участках составили более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.