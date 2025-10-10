Поиск

Москвичка осуждена на 6 лет за помощь в хранении взрывного устройства в Смоленске

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Смоленский районный суд признал жительницу Москвы виновной в незаконном хранении взрывного устройства по заданию неизвестного куратора, сообщает пресс-служба УФСБ по Смоленской области.

По данным спецслужбы, в сентябре 2024 года москвичке в мессенджер поступило предложение о дополнительном заработке. Ей нужно было найти в Смоленске по GPS-координатам тайник с самодельным взрывным устройством и переместить его в другое место.

"Москвичка изъяла его, но не смогла транспортировать, поэтому, следуя указаниям, постаралась обеспечить дополнительную герметичность и поместила обратно. Далее женщина сняла на видео местонахождение тайника и направила куратору. После чего злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Смоленской области", - говорится в сообщении.

Ее признали виновной по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение и хранение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

Смоленск Москва Смоленский районный суд ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Кремль заявил, что первый российско-арабский саммит может пройти в ноябре

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });