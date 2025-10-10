Москвичка осуждена на 6 лет за помощь в хранении взрывного устройства в Смоленске

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Смоленский районный суд признал жительницу Москвы виновной в незаконном хранении взрывного устройства по заданию неизвестного куратора, сообщает пресс-служба УФСБ по Смоленской области.

По данным спецслужбы, в сентябре 2024 года москвичке в мессенджер поступило предложение о дополнительном заработке. Ей нужно было найти в Смоленске по GPS-координатам тайник с самодельным взрывным устройством и переместить его в другое место.

"Москвичка изъяла его, но не смогла транспортировать, поэтому, следуя указаниям, постаралась обеспечить дополнительную герметичность и поместила обратно. Далее женщина сняла на видео местонахождение тайника и направила куратору. После чего злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Смоленской области", - говорится в сообщении.

Ее признали виновной по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение и хранение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.