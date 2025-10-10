Поиск

Россия получила право на экспорт продукции животноводства в Тунис

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор согласовал с компетентным ведомством Туниса ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию, что дает право на ее экспорт в эту страну.

Как сообщает служба, получен доступ на поставки мяса, мясного сырья и субпродуктов птицы и крупного рогатого скота, баранины, козлятины, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке овец и коз, консервов, колбас и других видов готовых изделий из мяса птицы, крупного и мелкого рогатого скота.

Кроме того, получено право на экспорт в Тунис кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку, для этих животных.

Для начала отгрузок заинтересованные предприятия-экспортеры должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров ИС "Цербер", уточняет Россельхознадзор.

Россельхознадзор РФ Тунис
Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

