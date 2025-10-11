Поиск

Жилой дом горит на площади 2 тыс. кв. м в Сосновоборске в Красноярском крае

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат огонь на площади 2 тыс. кв. м в жилом пятиэтажном доме в Сосновоборске (Красноярский край), сообщает в ГУ МЧС России по региону в субботу.

"В 02:03 (по местному времени; 22:03 пятницы по мск - ИФ) 11.10.2025 поступило сообщение о загорании квартиры в г. Сосновоборске. Площадь пожара 2000 кв. м", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что к тушению пожара привлечены 58 человек и 18 единиц техники, включая 41 сотрудника и 11 единиц техники от подразделений МЧС РФ по Красноярскому краю.

Красноярский край МЧС РФ
