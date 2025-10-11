Землетрясение магнитудой 5,5 произошло возле Северных Курил

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в ночь на субботу в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 11 октября с эпицентром в 67 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 49 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске его могли ощутить силой до пяти баллов. Тревога цунами не объявлялась.