Средства ПВО за ночь перехватили 42 беспилотника над шестью регионами России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В ночь на субботу российские военные перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 октября до 07:00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Воронежской и Саратовской областями, а также над территорией Республики Башкортостан.