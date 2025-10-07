Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей с Белоруссией и Россией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Продлен запрет на полеты в воздушном пространстве Латвии вблизи восточной границы с Белоруссией и Россией в ночное время, сообщило латвийске Минобороны.

"Продлеваются ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией: со среды, 8 октября, до принятия дальнейших решений ее закрытие продлится в темное время суток с 20:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

"Принимая во внимание случаи нарушения воздушного пространства в других странах НАТО, а также тот факт, что такое решение предоставляет Национальным вооруженным силам возможность проводить более детальное наблюдение за воздушным пространством, проводить учения по применению беспилотных летательных аппаратов и противодействию им, а также развертывать и тренировать мобильные боевые подразделения, принято решение о продолжении частичного закрытия воздушного пространства Латвии в темное время суток. Дальнейшие решения связаны с планированием операции НАТО Eastern Sentry ("Восточный страж"), а также координацией с остальными странами Балтии", - сказал через пресс-службу глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.

Латвия с 11 сентября ввела временный запрет на полеты в воздушном пространстве республики вдоль границы с Белоруссией и Россией. Срок завершения его действия не назывался. С 18 сентября республика ослабила запрет, разрешив полеты в светлое время суток.

Воздушное пространство закрыто на высоту до 6 тысяч метров в 50-километровой зоне от внешней границы республики.