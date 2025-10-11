Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу вечером.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причины приостановки не называются.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.