Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу вечером.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не называются.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.