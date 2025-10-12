Три человека погибли, еще четверо травмированы в результате ДТП под Саратовом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Балашовском районе Саратовской области унесла жизни троих человек, еще четверо пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона в воскресенье в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, в 03:55 по местному времени (02:55 по Москве) вблизи села Гусевка автомобиль LADA Largus на высокой скорости съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров погибли, еще четыре пассажира доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.