Три человека ранены при атаке БПЛА в Курской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя, включая подростка, получили ранения в результате атаки беспилотника в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"У 15-летнего парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины осколочные ранения. Ранен 47-летний мужчина: он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, наши врачи борются за его жизнь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.