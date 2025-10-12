Два человека тяжело ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Три муниципалитета атаковали ВСУ в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное - Белгород от удара дрона по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. В тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями они доставлены в Ракитянскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его информации, от детонации загорелись оборудование и две машины - пожарным расчетом огонь потушен. Также повреждены навес и еще два легковых автомобиля.

В поселке Пролетарский в результате детонации беспилотника на стоянке предприятия различные повреждения зафиксированы у трёх легковых автомобилей.

В селе Введенская Готня в результате атаки БПЛА повреждения получили три транспортных средства.

В городе Грайворон, по словам Гладкова, от ударов двух FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна.

В городе Шебекино в результате повторного удара дрона по территории предприятия в одном из помещений произошло возгорание, пожар в настоящее время потушен. Повреждены кровля и фасад.

В селе Муром Шебекинского округа при детонации дрона повреждено остекление частного дома, проинформировал руководитель региона.