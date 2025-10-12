Поиск

Два человека тяжело ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Три муниципалитета атаковали ВСУ в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное - Белгород от удара дрона по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. В тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями они доставлены в Ракитянскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его информации, от детонации загорелись оборудование и две машины - пожарным расчетом огонь потушен. Также повреждены навес и еще два легковых автомобиля.

В поселке Пролетарский в результате детонации беспилотника на стоянке предприятия различные повреждения зафиксированы у трёх легковых автомобилей.

В селе Введенская Готня в результате атаки БПЛА повреждения получили три транспортных средства.

В городе Грайворон, по словам Гладкова, от ударов двух FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна.

В городе Шебекино в результате повторного удара дрона по территории предприятия в одном из помещений произошло возгорание, пожар в настоящее время потушен. Повреждены кровля и фасад.

В селе Муром Шебекинского округа при детонации дрона повреждено остекление частного дома, проинформировал руководитель региона.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Трансконтейнера" и FESCO Исурина

Арестован глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Военная операция на Украине

За ночь над тремя регионами РФ сбили 32 украинских беспилотника

МВД РФ окажет помощь 800 депортированным из Латвии россиянам

Что произошло за день: суббота, 11 октября

Военная операция на Украине

Средства ПВО за ночь перехватили 42 беспилотника над шестью регионами России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7347 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });