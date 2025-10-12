Поиск

Два ребенка и мужчина пострадали из-за удара ВСУ в Белгородской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области ранены трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"При атаках дронов ВСУ ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Еще один мальчик, предварительно, получил баротравму. Для дальнейшего обследования и лечения обоих детей доставят в детскую областную клиническую больницу, добавил Гладков.

В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрон рядом с многоквартирным домом был ранен мужчина. У него диагностированы осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног. Пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

