Под Белгородом в результате атаки БПЛА ранен комбайнер

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Три муниципалитета Белгородской области подверглись воздушным ударам ВСУ, ранен комбайнер, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе неподалеку от села Бочковка работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель. В тяжелом состоянии он доставлен в Октябрьскую районную больницу. По предварительной информации, у пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В хуторе Церковный Белгородского района два дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие. В административном здании выбиты окна и посечен фасад. Также осколками посечены два микроавтобуса.

В Шебекине производственное предприятие подверглось атакам четырех беспилотников.

"В одном из помещений повреждены остекление, кровля, фасад и оборудование. От удара еще одного дрона на территории коммерческого предприятия поврежден служебный грузовой автомобиль", - проинформировал Гладков.

В селе Сурково Шебекинского округа дрон ударил по частному дому - повреждена кровля.

В Грайвороне от атак двух беспилотников в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы, в одном социальном объекте повреждено остекление. Кроме того, в селе Козинка Грайворонского округа дрон нанес удар по легковому автомобилю - транспортное средство повреждено, добавил губернатор.