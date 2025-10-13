Аэропорты Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара возобновили обслуживание рейсов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград, Геленджик, Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в понедельник утром в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.