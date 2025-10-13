Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в понедельник

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует использовать городской транспорт для передвижения по городу из-за дождя и мокрого снега, которые прогнозируются в Москве в понедельник в течение дня.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в течение дня ожидается дождь, местами возможен мокрый снег. Рекомендуем сегодня отложить поездки на автомобиле и воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

Вечером в Москве ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях по направлению в область, отмечается в сообщении.

В дептрансе рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.