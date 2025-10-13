Поиск

Причиной ЧП в многоэтажке в ЛНР мог стать взрыв бытового газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Взрыв, предположительно, бытового газа произошел в многоэтажном доме в Алчевске Луганской Народной Республики в понедельник ночью, в результате инцидента погибли два человека, сказала старший помощник прокурора ЛНР по связям со СМИ Елена Усачева.

"По имеющейся информации, 13 октября примерно в 00:01 в квартире, расположенной на 7 этаже 9-ти этажного жилого дома по ул. Гмыри, г. Алчевска, предварительно произошёл взрыв бытового газа", - сообщила Усачева.

По ее данным, в результате взрыва погибли два человека, также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Алчевской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", - сообщила старший помощник прокурора ЛНР.

