Военные РФ опровергли сообщения об экстренном всплытии подлодки "Новороссийск" у берегов Франции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли информацию об экстренном всплытии из-за неисправности у берегов Франции дизельной подлодки "Новороссийск".

"Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота РФ.

"В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского Флота России в Средиземном море", - заявил флот.

"В соответствии с международными правилами судоходства проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", - сообщил Черноморский флот.

По официальным данным, "Новороссийск" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Подлодки этого проекта вооружены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

7 октября французский Генштаб заявил, что фрегат ВМС Франции проследил за прохождением российской подводной лодки близ берегов региона Бретань.

По данным французских военных, вероятно, это была российская подлодка "Новороссийск". Она шла в надводном положении в сторону пролива Ла-Манш. Французский фрегат шел параллельным курсом на небольшом расстоянии от субмарины, следовало из опубликованной фотографии.