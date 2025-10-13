Поиск

Под российский контроль перешли Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами - Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское Донецкой Народной Республики", - заявили в министерстве обороны.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки "Центр" зашли в восточные районы Димитрова в ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах.

Минобороны ДНР
