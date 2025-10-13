Правительство РФ одобрило проект закона о штрафах за допуск к сайтам и соцсетям без авторизации

Фото: "Интерфакс"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует одобрить законопроект об ответственности для владельцев ресурсов в интернете за неисполнение обязанности об авторизации пользователей, сообщил источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва кабинета министров.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьями, предусматривающими административную ответственность владельцев сайта или страницы сайта в интернете или программы для электронных вычислительных машин за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Также проектом закона предложено ввести ответственность за нарушение требований законодательства РФ по применению рекомендательных технологий.

В числе замечаний правительства, в частности, рекомендация дополнительно проработать предложения в части размеров административных штрафов с учетом требований соразмерности и исполнимости административных наказаний.

Законопроект подготовлен первым заместителем главы комитета Госдумы по информационной политике Антоном Горелкиным.