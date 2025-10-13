Поиск

Правительство выделит 2 млрд рублей на системы здравоохранения регионов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Девять регионов получат дополнительные средства из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщает телеграм-канал правительства.

Правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей на капремонт в медицинских учреждениях и закупку медоборудования, в том числе высокотехнологичного.

Средства получат Кабардино-Балкария, ЛНР, Калмыкия, Мордовия, а также Белгородская, Запорожская, Ивановская, Курская и Херсонская области.

"Благодаря выделенным средствам возведение объектов, предусмотренных проектом "Модернизация первичного звена здравоохранения", должно завершиться в установленные сроки. Это значит, что людям будут оказывать медицинскую помощь в современных учреждениях, оснащенных нужной техникой", - прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его данным, на первичное звено здравоохранения приходится около 1 млрд посещений ежегодно.

