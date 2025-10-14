РФ и КНР согласовали дорожную карту по развитию перевозок по Севморпути

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай во вторник утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути, сообщил "Росатом".

Согласно сообщению, план утвержден по итогам состоявшегося в Харбине (КНР) второго заседания подкомиссии по Севморпути российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. С российской стороны заседание возглавил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, с китайской - министр транспорта КНР Лю Вэй.

"По итогам заседания утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути между РФ и КНР. Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов", - сообщили в Росатоме.

РФ и Китай в августе 2024 года подписали протокол об учреждении подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути. Председателем подкомиссии с российской стороны утвержден гендиректор госкорпорации "Росатом", с китайской - министр транспорта КНР.