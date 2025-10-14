Господдержка роботизации промышленности в 2026-2028 годах составит 43 млрд рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем госфинансирования мер поддержки, направленных на повышение уровня роботизации в промышленности, в ближайшие три года запланирован в размере около 43 млрд рублей, сообщил на правительственном часе в Госдуме глава Минпромторга Антон Алиханов.

"В этом году чуть меньше 2,5 млрд рублей по части робототехники было направлено на меры поддержки. Тем не менее в следующей трехлетке, во внесенном проекте бюджета на 2026-2028 годы, цифры уже совсем другие: в следующем году более 9 млрд рублей, в 2027 году - более 11 млрд рублей и в 2028 году - почти 23 млрд рублей исключительно на меры поддержки робототехники", - сказал он.

Министр напомнил, что перед промышленностью стоит задача по повышению уровня роботизации к 2030 году до 145 единиц на 10 тысяч человек (с 29 единиц в 2024 году). Для госкорпораций и компаний с госучастием цель составляет 230 роботов на 10 тысяч человек к 2030 году. По уровню роботизации Россия должна выйти на 25 место в мире с нынешнего 41-го.