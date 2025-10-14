Поиск

Путин и Мирзиёев обсудили продвижение крупных совместных проектов РФ и Узбекистана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что лидеры подтвердили "настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов".

Ранее о разговоре сообщила пресс-служба главы узбекского государства. В ее сообщении отмечалось, в частности, что обсуждались вопросы развития и укрепления узбекско-российских "отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне".

