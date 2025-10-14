Зампрокурора Белгородской области Смирнова уволили из-за подозрений в коррупции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области Дмитрий Смирнов уволен с должности зампрокурора региона и из органов прокуратуры и стал фигурантом дела о коррупции, сообщило областное надзорное ведомство.

При координирующей роли Генпрокуратуры правоохранительные органы провели проверку, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела против Смирнова. Его подозревают в совершении коррупционного преступления, говорится в сообщении.

С марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал Всеволожским городским прокурором Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.