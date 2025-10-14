Поиск

Зампрокурора Белгородской области Смирнова уволили из-за подозрений в коррупции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области Дмитрий Смирнов уволен с должности зампрокурора региона и из органов прокуратуры и стал фигурантом дела о коррупции, сообщило областное надзорное ведомство.

При координирующей роли Генпрокуратуры правоохранительные органы провели проверку, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела против Смирнова. Его подозревают в совершении коррупционного преступления, говорится в сообщении.

С марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал Всеволожским городским прокурором Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.

Дмитрий Смирнов Белгородская область Ленинградская область Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Песков призвал дождаться итогов пятничной встречи Трампа и Зеленского

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });