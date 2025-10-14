Россельхознадзор сообщил о возобновлении поставок пшеницы в Индонезию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - РФ за истекший период октября этого года экспортировала в Индонезию 52 тыс. тонн пшеницы, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Согласно пресс-релизу, возобновление поставок стало возможным после продления аккредитации подведомственных Россельхознадзору испытательных лабораторий.

В Россельхознадзоре уточнили, что, в соответствии с действующими в Индонезии нормативными документами, исследования продукции растительного происхождения, в том числе зерна, при поставках в страну могут проводить только зарегистрированные в установленном порядке российские лаборатории, компетентность которых признана индонезийской стороной.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, ежегодно Индонезия импортирует до 11 млн тонн пшеницы, 2,7 млн тонн соевых бобов и 1,2 млн тонн кукурузы.

На Всероссийском зерновом форуме в мае этого года зампредседателя Ассоциации производителей пшеничной муки Индонезии Будианто Виджаджа сообщал, что поставки российской пшеницы в страну по итогам 2024 года превысили 1,35 млн тонн, что стало лучшим показателем за последние 10 лет.

Согласно его презентации, импорт российской пшеницы в Индонезию в 2023 году составил 963 тыс. тонн, в 2020 году - всего 68 тыс. тонн.