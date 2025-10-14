Поиск

Россельхознадзор сообщил о возобновлении поставок пшеницы в Индонезию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - РФ за истекший период октября этого года экспортировала в Индонезию 52 тыс. тонн пшеницы, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Согласно пресс-релизу, возобновление поставок стало возможным после продления аккредитации подведомственных Россельхознадзору испытательных лабораторий.

В Россельхознадзоре уточнили, что, в соответствии с действующими в Индонезии нормативными документами, исследования продукции растительного происхождения, в том числе зерна, при поставках в страну могут проводить только зарегистрированные в установленном порядке российские лаборатории, компетентность которых признана индонезийской стороной.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, ежегодно Индонезия импортирует до 11 млн тонн пшеницы, 2,7 млн тонн соевых бобов и 1,2 млн тонн кукурузы.

На Всероссийском зерновом форуме в мае этого года зампредседателя Ассоциации производителей пшеничной муки Индонезии Будианто Виджаджа сообщал, что поставки российской пшеницы в страну по итогам 2024 года превысили 1,35 млн тонн, что стало лучшим показателем за последние 10 лет.

Согласно его презентации, импорт российской пшеницы в Индонезию в 2023 году составил 963 тыс. тонн, в 2020 году - всего 68 тыс. тонн.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 14 октября

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя по выходным

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Минобрнауки предложило разрешить вузам учитывать результаты четвертого предмета ЕГЭ

Топливный демпфер будут рассчитывать на основе индикативных цен в рамках Налогового кодекса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });