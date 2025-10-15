Минэнерго России и Белоруссии обсудили формирование общих энергорынков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министры энергетики России и Белоруссии Сергей Цивилев и Денис Мороз обсудили процесс формирования общих энергорынков двух государств, сообщила пресс-служба белорусского Минэнерго.

Рабочая встреча министров прошла в среду в Москве на "полях" Российской энергетической недели.

Пресс-служба отметила, что министры рассмотрели ключевые вопросы взаимодействия в энергетической отрасли и выразили взаимную заинтересованность в углублении партнерства, в том числе в рамках проводимой работы по формированию общих энергорынков.

"Речь также шла об усилении электроэнергетических связей между странами - соответствующие вопросы будут проработаны совместной рабочей группой, возглавляемой заместителями министров энергетики", - говорится в сообщении.

Белоруссия и Россия в декабре 2024 года заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Затем энергетические ведомства подготовили правила формирования этого рынка, в настоящее время стороны продолжают внутригосударственные согласования.

Белорусские власти увязывают планы строительства второй АЭС с перспективой создания общего энергорынка с РФ.

26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС на востоке республики, в том числе для обеспечения электроэнергией новых регионов России. "Если будет решение, мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность (в электроэнергии - ИФ) на западе России и в освобожденных регионах", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Лукашенко уточнил, что имеет ввиду поддержку энергоснабжения Херсонской, Запорожской областей, ЛНР и ДНР.