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Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке Белоруссии и РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании единого энергетического рынка Союзного государства, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов РФ.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", - говорится в тексте распоряжения.

Документом разрешено Минэнерго РФ "в ходе переговоров о подписании указанного договора вносить по согласованию с МИДом России в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера".

"Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", - говорится в документе.

Минэнерго РФ Владимир Путин Союзное государство Белоруссия
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