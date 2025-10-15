Минстрой утвердил правила проектирования многоэтажек со стальным каркасом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минстрой утвердил новый свод правил по проектированию многоэтажных жилых зданий со стальным каркасом, сообщает пресс-служба ведомства.

"Минстроем России утвержден и вводится в действие с 15 октября 2025 года новый свод правил 546.1325800.2025 "Здания многоэтажные жилые со стальным каркасом. Правила проектирования". Документ обеспечивает формирование нормативной базы для внедрения технологий индустриального строительства в массовое жилищное строительство", - говорится в сообщении.

Как уточняет телеграм-канал министерства, документ расширяет нормативную базу для внедрения стальных технологий в строительство жилья, а также дополняет требования к расчету и конструированию стальных конструкций для многоэтажных жилых зданий.

Кроме того, он устанавливает правила проектирования объемно-планировочных решений и конструктивных элементов стального каркаса; определяет требования к наружным стенам, инженерным системам и оборудованию с учетом специфики стальных конструкций и вводит классификацию жилых зданий по объемно-планировочным и конструктивным признакам.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко, использование элементов из стали обеспечивает сокращение сроков возведения зданий и уменьшение массы конструкций на 30-40%. Это снижает нагрузку на фундаменты и позволяет строить объекты на сложных грунтах. Помимо этого, технология способствует повышению экологичности и перерабатываемости стройматериалов.

"Принятие свода правил является важным шагом для развития индустриального строительства в России, дает возможность повысить скорость возведения жилья, а также снизить себестоимость строительства, что соответствует задачам федерального проекта "Новый ритм строительства" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - отметил Музыченко.