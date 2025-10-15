Поиск

ЦБ отметил усиление влияния неклиматических факторов на АПК РФ в III квартале

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - АПК РФ в этом году серьезно пострадал от неблагоприятных погодных условий. Но в третьем квартале на работу отрасли усилилось влияние неклиматических факторов, сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика".

"По данным мониторинга предприятий Банка России, среди основных неклиматических причин, ограничивающих текущую деятельность, сельхозпроизводители отмечают увеличение издержек, дефицит кадров и недостаток средств для финансирования оборотного капитала. Значимость этих факторов в третьем квартале 2025 года возросла", - говорится в документе.

"Начались посевные работы 2025/26 сельхозгода. Сельхозпроизводители сообщают о росте цен на топливо, удобрения, семена и обслуживание техники, что может негативно повлиять на текущую посевную кампанию. В то же время Минсельхоз России оценивает обеспеченность аграриев ресурсами для проведения работ как достаточную", - сообщается в обзоре.

Сославшись на данные Минсельхоза, Банк России сообщает, что сев озимых под урожай 2026 года планируется провести на площади 20 млн га (на уровне 2024 года). Раньше всех к севу приступили аграрии юга, которые работают в условиях засухи и недостатка влаги. По состоянию на октябрь 2025 года в целом по стране засеяно около 62% планируемых посевных площадей.

Затраты сельхозпроизводителей на материально-технические ресурсы, по оценкам, выросли на 15-20% (год к году). Сохраняются риски со стороны погодных условий, которые могут снизить темпы сева: заморозки в Центральной России, похолодание и дожди на Урале и в Сибири, отмечается в докладе. Основными причинами, ограничивающими деятельность аграриев, остаются увеличение издержек и дефицит кадров, констатирует Банк России.

