Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении условий назначения уголовного наказания за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки, внесенные в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривают, что ответственность за уклонение от представления документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, будет наступать, если лицо ранее было подвергнуто административному наказанию по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента) или имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 330.1.

В настоящее время уголовное наказание возможно при одном условии - если лицо привлекалось к административной ответственности по указанной статье два раза в течение одного года.

Закон вводит аналогичные изменения в часть 2 статьи 330.1 УК РФ. Отменяется действующее сейчас условие о наличии двукратного привлечения к административной ответственности в течение года по частям 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ для привлечения лица к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Также добавляется, что уголовная ответственность будет наступать сразу при наличии судимости за совершение преступления, предусмотренного статьей 330.1.

