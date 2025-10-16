Поиск

Дело возбуждено по факту ДТП с участием автобуса с вахтовиками в Приамурье

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Обстоятельства автоаварии с участием автобуса подрядной организации Амурского газохимического комплекса (ГХК) в Амурской области будет расследоваться в рамках уголовного дела, сообщает региональное следственное управление СКР.

"Следствием установлено, что 16 октября около 6 часов (около полуночи по мск) на 19 км подъезда к Свободному произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, перевозящим работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского ГХК. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, один получил повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), уточнили "Интерфаксу" в следственном управлении.

Как сообщалось, в четверг утром автобус, в котором находилось 48 пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Probox и опрокинулся. ДТП произошло в районе села Усть-Пера в Свободненском районе. Пострадавшие доставлены в больницу в городе Свободный.

В прокуратуре региона "Интерфаксу" уточнили, что в автобусе находились иностранные рабочие компании Yamata, которая задействована на строительстве объектов Амурского газохимического комплекса в Свободненском районе. В больницу были доставлены 46 человек. Ранее сообщалось об одном скончавшемся в больнице.

Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не понадобилась.

Приамурье Свободненский район Амурская область
