Поиск

ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Белгородской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Валуйском округе после воздушной атаки ВСУ.

По его информации, в Валуйском округе был атакован инфраструктурный объект. "В связи с этим в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Аварийные службы занимаются работами по ликвидации последствий, добавил он.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Волгоградской области потушили пожар на подстанции после падения обломков БПЛА

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

Путин подписал закон об упрощении условий назначения уголовного наказания иноагентам

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Что произошло за день: среда, 15 октября

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });