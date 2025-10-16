ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Белгородской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Валуйском округе после воздушной атаки ВСУ.

По его информации, в Валуйском округе был атакован инфраструктурный объект. "В связи с этим в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Аварийные службы занимаются работами по ликвидации последствий, добавил он.