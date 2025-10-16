Нарушенное из-за атак БПЛА электроснабжение восстановили в Воронежской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Возобновлено электроснабжение ряда населенных пунктов Воронежской области, прерванное в результате атак украинских беспилотников, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"Электроснабжение населенных пунктов на востоке Воронежской области, временно остававшихся без электричества после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе, было полностью восстановлено к 9:20", - говорится в сообщении.

В четверг утром губернатор Александр Гусев сообщал, что несколько населенных пунктов в Воронежской области обесточены после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе. Минувшей ночью дежурными силами ПВО на востоке Воронежской области было обнаружено и уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата.



