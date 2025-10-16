Астраханская область добивается отмены квоты на мигрантов для АПК на 2026 год

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство Астраханской области в 2026 году ожидает отмены ограничения на привлечение мигрантов для работы на предприятиях по выращиванию овощей, аналогичное разрешение на отмену квоты действовало в регионе в 2025 году, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и рыбной промышленности области Сергей Еськов.

"Мы единственный регион, который в этом году благодаря усилиям и (губернатора) Игоря Юрьевича Бабушкина, и Минсельхоза РФ, получил разрешение на отмену квоты по количеству мигрантов как раз по овощной тематике, у нас не было ограничений в этом году. (...) Мы ориентируемся, что (в этом году - ИФ) работало, в среднем, порядка 6 тысяч (мигрантов - ИФ). Они работают сезонно, кто-то бригадами", - сказал он.

"Одной из задач было решить этот вопрос на следующий год. Мы его практически решили, ждем итоговый документ с подписью правительства, чтобы и на следующий год квота была обнулена для нашего региона. Такую работу мы уже провели, надеемся, все это будет", - добавил министр.

Правительство в декабре 2024 года утвердило на 2025 год допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности в регионах. Так, в Астраханской области на предприятиях, занимающихся выращиванием овощей, количество иностранцев не должно было превышать 40% общего числа рабочих. В апреле постановлением правительства этот пункт был отменен.

Вместе с тем, министр сельского хозяйства Астраханской области предупредил фермеров, что это решение носит временный характер и ограничение могут ввести снова.

"Невозможно все время выезжать на том, что нам будут разрешать, тем более проблемы определенные существуют, и государственная политика в сфере миграции ужесточается. Поэтому мы ориентируем себя, в первую очередь, что когда-то все-таки и у нас будет квота жесткая в Астраханской области и нам будет трудно. Возможно, это сыграет нам не самым лучшим образом, но порядок - есть порядок, закон - есть закон", - сказал Еськов.

Частично решить проблему нехватки кадров в Астраханской области поможет привлечение студентов для работы в агропромышленном комплексе. Подобный пилотный проект в текущем году был реализован правительством региона совместно с агрохолдингом "Белая дача", занимающегося выращиванием зеленных культур в Приволжском районе. Этот опыт планируется распространить и на следующий год.

"Все-таки хотим, чтобы на сборе овощей у нас тоже работали студенты, где-то частично заменяли и мигрантов, в том числе. Почему говорим об овощах, потому что основной ручной труд. Но есть один нюанс. Они должны будут работать в сентябре и октябре, когда они должны учиться. Предварительно, вузы готовы идти нам на встречу, хотя пока сегодня программы такой нет. Но если у нас программа эта получится, у нашего конкретного региона, по сбору овощей, на сентябрь-октябрь мы наберем достаточно количество студентов, то вузы отпустят. Но это полностью не решит, естественно, проблему", - подчеркнул министр.

Сельское хозяйство в Астраханской области является одной из основных отраслей экономики. На территории региона зарегистрированы 183 сельскохозяйственных предприятия.