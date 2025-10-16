Путин высоко оценил усилия Мелании Трамп по воссоединению детей с семьями

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия жены президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Отдельно стоит упомянуть и о том, что наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями и попросил президента США передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания", - сказал он после телефонной беседы двух лидеров.

Дональд Трамп после этого разговора написал в соцсети, что Путин поблагодарил первую леди США за участие в судьбах детей, разделенных с семьями конфликтом, сказал, что высоко ценит ее участие, и пообещал, что сотрудничество по этому вопросу будет продолжаться.

Мелания Трамп ранее в октябре сообщила о наличии у нее прямого канала коммуникаций с президентом Путиным для обсуждения состояния детей, разлученных с семьями в ходе украинского конфликта. По ее словам, Путин ответил на ее письмо, в котором поднимался этот вопрос, выразив готовность общаться с ней напрямую и описав детали о состоянии украинских детей, в настоящий момент проживающих в России. За три месяца прошли несколько встреч с участием представителей России и США по этому вопросу. По ее словам, за последние 24 часа восемь детей вернулись в свои семьи.