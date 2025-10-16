В Кремле сообщили о готовности США к сотрудничеству после урегулирования на Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что завершение украинского конфликта открывало бы колоссальные перспективы для экономического сотрудничества США и России, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, он подчеркивал, перспективы для развития экономического сотрудничества США и России", - сказал он.

Он отметил, что с обеих сторон говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, "ярко проявившихся в годы Второй мировой войны". "Подчеркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит парадоксально", - сказал Ушаков.

После этой телефонной беседы Трамп написал в соцсети, в частности, что они значительное время посвятили обсуждению взаимной торговли России и США после завершения украинского конфликта.