Ограничения введены в краснодарском аэропорту

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара (Пашковский) временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кореняко.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Самары и Саратова.

